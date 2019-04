Una denuncia per i lavori gratis nella strada chiusa da 13 anni, il sindaco di Polizzi: "Vogliono fermarmi"

"Vogliono zittirmi, vogliono mettermi paura. Il sindaco di Polizzi non farà silenzio, io non ho paura". Sono le parole di Giuseppe Lo Verde alla notizia della denuncia contro ignoti giunta alla caserma dei carabinieri di Polizzi che riguarda i lavori effettuati gratuitamente cinque giorni fa sulla strada che collega il comune con Piano Battaglia, chiusa da tredici anni.

Lo scorso 3 aprile il Comune madonita aveva fatto avere via Pec al Sindaco della Città metropolitana una ordinanza sindacale con la quale si disponevano provvedimenti di massima urgenza sulla strada, che è l'unica via dei proprietari terrieri per raggiungere le proprie abitazioni rurali. Nell'ordinanza c'era scritto che ben sei ditte locali si erano rese disponibili ad eseguire gratuitamente i lavori.

La manutenzione effettuata è servita a mettere in sicurezza un tratto di strada per consentire ai residenti di raggiungere le loro campagne, interdette da anni.

Lavori gratis per la Polizzi-Piano Battaglia: la strada è ormai pronta - Foto Sono quasi ultimati i lavori della strada che collega Polizzi a Piano Battaglia I lavori sono stati possibili grazie all’impegno a titolo gratuito di alcune ditte locali Il tratto fu chiuso nel 2006... ...a causa di una frana Una decisione che è scaturita dalla protesta del sindaco Lo Verde A coordinare i lavori il sindaco e l’assessore Sandro Silvestri Il tratto di strada in questione Mezzi e uomini a lavoro

"A chi ha firmato la denuncia - dice Lo Verde - voglio ricordare che dal 3 aprile al 23 aprile, quando sono stati effettuati gratuitamente i lavori sulla strada, sono trascorsi venti giorni senza che nessuno rispondesse all'ordinanza recapitata".

"Ritengo la denuncia un atto contro la mia persona - prosegue -. E' un atto contro il sindaco di Polizzi Generosa che in questi mesi ha alzato la voce contro chi avrebbe dovuto riparare la strada e da anni non ha fatto niente".

Ma Giuseppe Lo Verde è deciso ad andare avanti e a non arrendersi. "Il sindaco di Polizzi non farà silenzio. La strada va riparata e subito. Se qualcuno in questi anni non l'ha fatto, oggi non può per nessun motivo nascondersi dietro una denuncia contro anonimi".

