Borseggiano turista sul bus, passeggero li fotografa: denunciati in tre a Palermo

Tre persone sono state denunciate a Palermo dalla polizia di Stato subito dopo un borseggio. Fondamentale la testimonianza da parte di un passeggero che su un autobus della linea 124 ha assistito alla scena.

Quando la vettura si trovava in via Roma, all’altezza della “Rinascente”, hanno fatto ingresso i tre borseggiatori. Tutti hanno rappresentato la solita messinscena dei passeggeri sballottati sul mezzo dalle brusche frenate ed accelerazioni e il passeggero li ha visti disporsi strategicamente alle spalle della turista e ne ha seguito i movimenti sul mezzo fin quando, con tocco felpato, hanno estratto il portafogli dalla borsa dell’inconsapevole vittima.

Poco prima che i malviventi abbandonassero il mezzo, il testimone ha anche fotografato uno dei tre ed ha informato la vittima di quello che le fosse accaduto, chiamando anche il 113.

Gli equipaggi delle “Nibbio” hanno controllato le strade limitrofe e così, poco dopo, hanno individuato i tre in via Firenze, li hanno fermati e condotti in Questura dove sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto con destrezza.

