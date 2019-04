Malore mentre si trova alla stazione centrale di Palermo, salvato dalla polizia ferroviaria

Un 64enne, nei giorni scorsi, ha accusato un malore mentre si trovava all’interno della Stazione Centrale di Palermo Ma è stato salvato dall'intervento prima, della Polizia Ferroviaria e poi, del 118.

Gli agenti hanno visto un uomo accasciarsi proprio davanti agli uffici della Polizia Ferroviaria e, visto che era incosciente e non respirava, hanno iniziato le manovre di rianimazione attraverso il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca.

L’uomo non ha mai ripreso conoscenza e i poliziotti hanno continuato a praticare le manovre salvavita denominate Basic Life Support per circa 9 minuti, fino all’arrivo dei sanitari del 118. L'uomo ha poi ripreso conoscenza e ha potuto riabbracciare il figlio che, nel frattempo, non trovando più il padre era stato "richiamato" dal capannello di gente attorno all'uomo.

