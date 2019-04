Festa della Madonna a Partinico, ombre su organizzatori e cantante: la questura blocca il concerto

Misure di sicurezza inadeguate e dubbi di carattere morale su organizzatori e artisti, che avrebbero avuto guai con la giustizia e qualcuno addirittura legami con ambienti mafiosi. Per questi motivi la questura di Palermo ha bloccato spettacolo e concerto della tradizionale festa della Madonna del Ponte a Partinico.

Come si legge in un articolo di Michele Giuliano sul Giornale di Sicilia, in particolare il questore Renato Cortese non ha dato l'autorizzazione al concerto di Daniele De Martino, cantante palermitano neomelodico su cui in passato ci sono state polemiche per aver dedicato la canzone ad un noto rapinatore che ha avuto inflitti 10 anni e 8 mesi.

Tutti i dettagli sul Giornale di Sicilia in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE