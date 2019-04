Palermo, tornano i vandali alla scuola Falcone dello Zen: rubati alcuni giochi. Bussetti: "Non li lasceremo soli"

Ancora danneggiamenti e furti alla scuola Giovanni Falcone dello Zen 2 di Palermo. A dare comunicazione dell'ennesimo atto vandalico è stato lo stesso istituto sulla pagina Facebook. "Lunedì si torna a scuola - scrivono sui social - I bambini avranno voglia di rivedere le maestre, le aule, i propri giochi".

"Questa volta, però, il sorriso scomparirà rapidamente dal loro volto, quando scopriranno che, vandali abietti e dissociati, sono entrati a scuola ed hanno rubato alcuni giochi, tra cui il grande gonfiabile che era stato generosamente donato da un benefattore".

"Questi individui dovrebbero osservare l'espressione triste di questi bambini, ai quali hanno sottratto, per l'ennesima volta, il sorriso. - prosegue la nota - Ogni danno arrecato alla scuola è un danno fatto ai bambini; questo gesto suscita profonda indignazione e sollecita l'intera comunità, della scuola e del quartiere, ad una collaborazione sempre più attiva".

E domani il ministro Lezzi sarà a Palermo, nel quartiere di Brancaccio, per prendere parte alla manifestazione di solidarietà al Centro di accoglienza Padre Nostro, nel luogo in cui sorgerà l’asilo nido dedicato al Beato Giuseppe Puglisi, finanziato attraverso fondi messi a disposizione dal ministro per il Sud. Successivamente il ministro per il Sud parteciperà a un evento culturale.

«L'istituto "Giovanni Falcon" di Palermo ogni giorno è in prima linea per la legalità. Ogni danno arrecato alla scuola è un danno fatto ai bambini. Oggi come ieri non lasceremo sola questa comunità scolastica». Lo assicura il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, commentando su Twitter la notizia dei danneggiamenti e furti.

