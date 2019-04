Palermo, sorpresi e denunciati cinque parcheggiatori abusivi

Sono stati individuati e denunciati cinque parcheggiatori abusivi a Palermo tra viale Del Fante, piazza Unità D’Italia, piazza Giovanni Paolo II, via Delle Croci e viale Campania.

I carabinieri della stazione Palermo-Crispi hanno individuato cinque persone tutte residenti a Palermo che sono state sorprese a svolgere l’attività di guardiamacchine, sebbene fossero già stati sanzionati per l'attività di posteggiatori abusivi.

Si tratta di C.G di 63 anni sorpreso in viale Del Fante, B.G.,di 63 anni in piazza Unità D’Italia, S. A, di 36 anni in piazza G. Paolo II, N.A., di 60 anni in via Delle Croci, O.G. D., di 53 anni in viale Campania.

Infine i carabinieri hanno segnalato C.G. e S.A. per “inosservanza del divieto d'accesso alle aree urbane” poiché, sebbene sottoposti al Daspo Urbano, sono stati sorpresi in una delle vie indicate nel provvedimento.

