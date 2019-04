Auto parcheggiata vicino al passaggio a livello di Bagheria, ritardi dei treni fino a 49 minuti

Un'auto, parcheggiata vicino alle barriere del passaggio a livello di Bagheria, ha fatto scattare il sistema di sicurezza di ferrovie dello stato intorno alle 13,58. Sette treni che erano in viaggio sulla linea ferroviaria Messina- Palermo hanno accumulato ritardi tra i 22 e i 49 minuti. Mentre due treni che dovevano viaggiare da Termini Imerese a Palermo sono stati soppressi

I tecnici di ferrovie dello stato hanno subito rimosso l'auto vicina al passaggio a livello, facendo in modo di ripristinare la circolazione alle 14,23.

Intanto intorno alle 15,30 è arrivata una segnalazione alle Ferrovie dello stato che una signora sta camminando sui binari tra Altavilla e Bagheria. Le Questo è stata ridotta la velocità dei treni in percorrenza su quella tratta con la marcia a vista, in attesa dell'ok della polizia per ripristinare la velocità normale. Gli agenti della polfer stanno cercando di individuare la signora per bloccarla e allontanarla dai binari.

