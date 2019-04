Palermo, 19 denunce per guida in stato d'ebbrezza o assenza di assicurazione

Diciannove persone sono state denunciate tra automobilisti e motociclisti per guida in stato d’ebbrezza alcolica o per mancanza di copertura assicurativa, durante i controlli effettuati dai carabinieri del Comando Provinciale di Palermo in occasione del lungo ponte di Pasqua.

Ventitrè tra giovani e giovanissimi sono invece stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti e sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Palermo quali assuntori di droghe.

