La polizia ha arrestato un 47enne durante un controllo al Cep a Palermo: l’uomo aveva un fucile con le canne mozzate nascosto dentro l’auto insieme a una cinquantina di cartucce.

E’ successo in via Paladini dove erano stati segnalati spari di fucile e una rissa. L’arrestato è stato condotto nel carcere Lorusso ai Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida.

