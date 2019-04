Sesso in cambio di soldi a Castelbuono, indagine sui clienti di una ragazza del luogo

Un via vai sospetto che non poteva passare inosservato. Ore e ore di controlli e pedinamenti hanno consentito di scoprire una casa di appuntamenti a luci rosse vicino al centro storico.

Dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, che hanno registrato diversi rapporti completi consumati nell'abitazione, è saltato fuori anche un ex consigliere comunale della Democrazia cristiana, di cui al momento non si conosce il nome, che avrebbe abbandonato un'importante riunione per concedersi un momento di relax. È l'esito dell'inchiesta «Kamasutra», dal nome del celebre testo indiano sul comportamento sessuale, condotta dai carabinieri della stazione di Castelbuono collaborati dai colleghi della Sezione operativa di Cefalù.

L'informativa è sulla scrivania del pubblico ministero Paolo Napolitano per il vaglio di eventuali ipotesi penali.

