A vuoto le ricerche di Sharon Giarnotta: l'appello della madre a "Chi l'ha visto?"

Non ci sono ancora notizie di Sharon Giarnotta, la ragazza di 17 anni che si è allontanata volontariamente lo scorso 9 aprile dalla comunità "Il Girasole" di San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo.

I carabinieri della compagnia di Monreale hanno interrogato tutti i familiari e anche il fidanzato ma al momento non sono emersi particolari che possono aiutar gli investigatori.

Un altro particolare che è emerso riguarda un borsone già pronto che è stato trovato nella camera dove alloggiava la ragazza, la quale proprio quel giorno aveva detto agli operatori della comunità di non sentirsi bene e di voler riposare nella sua stanza. Da quel momento nessuno l'ha più vista.

Un nuovo appello è stato lanciato nelle ultime ore attraverso la trasmissione televisiva di Rai3 "Chi l'ha visto?". È stata diffusa a livello nazionale la fotografia di Sharon: la 17enne è alta un metro e settanta ed ha una cicatrice sul viso, dalla guancia fin sotto l'occhio.

E la madre sul proprio profilo Facebook ha postato un nuovo messaggio: "Sharon Giarnotta ti prego dacci qualche notizia. È già una settimana che non sentiamo la tua voce. Ti aspettiamo sempre. La porta di casa è sempre aperta. Almeno chiama la tua sorellina che è molto preoccupata per te. Anche se lo siamo tutti in ansia per te".

