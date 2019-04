Precari dell'Asp di Palermo, la Fials sospende lo sciopero: "Clima di collaborazione proposto dall'azienda"

La segreteria provinciale di Palermo della Fials-Confsal ha sospeso lo sciopero dei 650 contrattisti dell’Asp in programma per oggi e domani. La decisione, spiegano il segretario Enzo Munafò e il segretario aggiunto Giuseppe Forte, è arrivata in seguito all’apertura al dialogo mostrata nel corso dell'incontro avvenuto nel pomeriggio di ieri.

Il dirigente Sergio Consagra, per delega dell'ormai ex commissario Daniela Faraoni, oggi direttore generale, ha portato a conoscenza i sindacati della volontà dell'Asp di aprire ad un tavolo negoziale, dopo essersi confrontata con l’assessore regionale Ruggero Razza che ha condiviso di approfondire la vicenda relativa a questo bacino di precari in relazione alle più recenti normative intervenute.

"La Fials – spiegano i vertici del sindacato – apprezzando la volontà tendente all'apertura di un tavolo di confronto, ha rilevato come una novità fondamentale la legge di stabilità nazionale che consente di coinvolgere tutte le amministrazioni dello stesso territorio provinciale per stabilizzare gli Lsu appartenenti al bacino".

La Fials, constatato positivamente il clima di collaborazione proposto dall'azienda, con senso di responsabilità ha deciso di sospendere la protesta che avrebbe causato nuovi disagi all’utenza, così come era successo nell’astensione di giorno 2 aprile.

"Chiediamo scusa ai cittadini per i disagi che si sono verificati - spiega il sindacato - crediamo che si possa addivenire anche a Palermo alla stabilizzazione di tutti i contrattisti applicando la legge Madia e le leggi regionali così come avvenuto nelle altre province”.

L'incontro si è concluso fissando una convocazione per il prossimo 6 maggio, alle ore 16, tra l'Asp e i sindacati.

© Riproduzione riservata