Venerdì Santo a Palermo, in programma 24 processioni: ecco dove e quando

Tante le strade che a Palermo resteranno chiuse al traffico per le processioni del venerdì santo, 19 aprile. Sono ben dodici i cortei religiosi concentrati nella fascia oraria dalle ore 16 alle ore 18, sette dei quali nel centro storico e cinque, invece, partiranno dai diversi quartieri: Zisa, Acquasanta, Montepellegrino, Uditore e Partanna Mondello.

Mentre, nella fascia serale, sono previste altre dodici processioni, nove delle quali inizieranno alle 21 e partiranno dai vari quartieri.

Ecco nel dettaglio tutte le processioni:

Alle 16.30 la Corale San Sebastiano della polizia municipale si esibirà nel palco di fronte alla chiesa S. Isidoro Agricola all’Albergheria.

Alle 15,45 si svolgerà la sacra rappresentazione della "Passione di Gesù" organizzata dalla della compagnia teatrale "Tra Palco e Realtà" in via grande Lattarini ad angolo con via Roma, di fronte la Chiesa di S.M. degli Agonizzanti. A seguire ci sarà la traslazione del Cristo Morto dalla Chiesa di Sant'Antonio Abate alla Chiesa di S. Maria degli Agonizzanti.

Alle 16 dalla chiesa di Santa Maria La Nova Piazza San Giacomo La Marina partirà la processione del Cristo Morto e di Maria SS. Addolorata. Il corteo si dirigerà in via Giovanni Meli, per poi attraversare via S. Eligio, via Argenteria Vecchia, via Cassari, via Chiavettieri, corso V. Emanuele, via Garraffello, via Argenteria Nuova, piazza Caracciolo, via Maccheronai, piazza San Domenico attraversando via Roma, via Bandiera, via Patania, piazza Olivella, via Bara all'Olivella, via Roma, via Cavour, via Principe Scordia, via Mariano Stabile, via Ruggero Settimo, via Cavour, via Villaermosa, via Bentivegna. Si effettuerà una sosta davanti la China di Pietro e Paolo attraversando di via Roma, via Bentivegna, via Carena, Pianta Lombardi, via Gagini, piazza San Domenico, via Giovanni Meli per rientrare infine alla chiesa di Santa Maria La Nova Piazza San Giacomo La Marina.

Alle 16,30 dalla chiesa S. Isidoro Agricola all'Albergheria partirà la processione che si dirigerà in piazza Vanni, via Mongitore, via Di Cristina, via Siciliano Villanueva, via Albergheria, piccolo tratto via Ballarò, via Bosco, via Maqueda, tratto corso Tukory, via Perez, via Mendola, via Marinuzzi, via Rocco Jemma, via Vespri, corso Tukory, via Generale Cadorna e rientrare poi in chiesa.

Alle 16,30 dalla chiesa di S. Maria dell'Itria dei Cocchieri la processione si dirigerà in via Alloro, piazza Croce Dei Vespri, piazza Sanna, via Roma, piazzetta S.Cecilia, via Piccola Teatro S.Cecilia, via Canta Vespri, piazza Rivoluzione, via Garibaldi, via Lincoln, piazza G.Cesare, via P.Balsamo, corso Dei Mille, via Lincoln, via N.Cervello, via Torre Lizza, via Alloro, via Quattro Aprile, piazza Marina, via Lungarini, via Maletto, piazza S. Francesco, via A. Paternostro, via Aragona, piazza Rivoluzione, via Schiavuzzo, via Castrofilippo, via Alloro con rientro in chiesa.

Alle 16,30 dalla basilica S. Francesco D’Assisi partirà la processione che si dirigerà in via Alloro, piazza Croce Vespri, piazza S. Anna, Via Roma, piazzetta S. Cecilia, via Piccola Teatro S. Cecilia, via Cantavespri, piazza Rivoluzione, via Garibaldi, via Lincoln, piazza Giulio Cesare, via P Balsamo, Corso dei Mille, via Lincoln, via N. Cervello, via Torremuzza, Via Alloro, via Quattro Aprile, piazza Marina, via Lungarini, via Maletto, piazza San Francesco, via A. Paternostro, via Aragona, piazza Rivoluzione. via Schiavuzzo, via Castrofilippo, via Alloro con rientro in chiesa.

Alle 16,30 dalla Cattedrale di Palermo partirà la processione che si dirigerà in via Beati Paoli, piazza Ss. Cosma e Damiano, via della Gioia, via Matteo Bonello, via Papireto, piazza Noviziato, via Papireto, via Cappuccinelle, via Porta Carini, via Nicolò Turrisi, via Pacini, via Re Federico, Corso Finocchiaro Aprile, Corso Carlo Alberto Amedeo, via Cappuccinelle, via Papireto, via Pirriaturi, via Matteo Bonello, via Gioeni, piazza Santi Quaranta Martiri alla Guilla, via Beati Paoli con rientro in chiesa.

Sempre alle 16,30 dalla parrocchia Madonna di Lourdes in piazza Ingastone partirà la processione che si dirigerà verso via Guglielmo il Buono, via v. Caputo, via Carnalivari, corso F. Aprile, via Imera, via Mosca, via Colonna Rotta, via Cangemi, via Camarrone, via Calandra, via Vulpi, via Albina, via Colonna Rotta, via D’Ossuna, via M. Polo, via Lascaris, via F. Salomone, tratto via G. il Buono, via Zisa, via Guerrazzi, via C. Tomasi, piazza Ingastone, via Cipressi, via S. di Castro, via cipressi, via R. Bianca, via S. de Perché, via D’Aiello, via Offamiglio, via Re Tancredi, via Imperatrice Costanza, via Pellico, via Tomasi con rientro in chiesa.

Alle 17 dalla chiesa di Maria SS. Addolorata degli invalidi e mutilati di guerra partirà la processione che attraverserà via Giovanni da Procida, via Roma, via Vittorio Emanuele, Quattro Canti, via Maqueda. Alle 18,30 si troverà a piazza Bellini dove i fedeli sosteranno i fercoli del Cristo Morto e dell’Addolorata per poi ripartire da discesa dei Giudici, via Malta, piazza Borsa, via dei Cartari, via Alessandro Paternostro, via Vittorio Emanuele, via Roma, via Napoli, via Maqueda, via Scarlatti, Sacrario dei Caduti alle 21, Caserma vigili del fuoco, via Favara, piazza Verdi, via Maqueda, piazza Bellini, discesa dei Giudici, rientro in via Procida a mezzanotte.

Alle 17 dalla parrocchia SS. Addolorata de la Soledad – Chiesa S. Nicolò da Tolentino partirà la processione che attraverserà via Maqueda , via Ponticello, p.zza Casa Professa, via N. Basite, via Rua Formaggi, via Scarparelli, via Ballarò, p.zza Carmine, via Grasso, via Mignosi, corso Tukory, via Piave, via Crisafulli, via Marini, piazza Montegrappa, via Toti, via Monfenera, via Montegrappa, corso Tukory, via Maqueda, con rientro in chiesa.

Alle 17 dalla parrocchia Ecce Homo – Chiesa S. Alfonso dei Liguori la processione attraverserà il quartiere Uditore in via Sacra, via Mammana, via Petrazzi, viale Michelangelo, via Badia, via Camilliani, via Narzisi, via Pozzo, via Carpaccio, via Giardina, via Uditore, via Lo Monaco Ciaccio, via Stazzone, via Marchesano, via Aricò, via Redentoristi, via Tiepolo, via Uditore con rientro in parrocchia.

Alle 17,30 dalle parrocchia S. Maria degli Angeli - Partanna Mondello si snoderà il corteo che partirà da via Partanna Mondello, Cortile Giannone, via Dionisio, via Partanna Mondello, Largo Santa Lucia, via Timeo, via Castore, via Promoteo, via Santo Canale, via Polibio, via Eolo, via Partanna Mondello, vicolo Mancuso, via Leda, via Esperia, via Partanna Mondello, via Ferrante, chiesetta ex-ONPI, piazza Serenità, via Atlante, via Ifigenia, via l. Iandolino, via Porta di Mare, via Asilo Infantile, via Salvatore Fregapane, via Russo, via l. Iandolino, via Castelforte, via Caveretta, viale Galatea, via Principe di Scalea, via Regina Elena, piazza Mondello, via Fortuna, piazza Mondello, via Mondello, via Pazienza, via Carbone, via L. Iandolino.

Alle 17,30 dalla parrocchia Maria S.S. della Lettera partirà la processione da piazza Acquasanta, via Altavilla, via Ammiraglio Rizzo, via Simone Gulì, Cortile Montechiaro I, Cortile Pipitone, Cortile Montechiaro II, via Simone Guli, via Calcedonio, via Ammiraglio Rizzo, via Leotta, via Taranto, via Di Cristofalo, Cortile Le Chiavi, via Bettolo, via Altavilla, Piazza Acquasanta.

Alle 18 i fedeli delle parrocchie S. Margherita e Nostra signora della Consolazione daranno vita alla processione da via Marabitti, via Crescenso, via dei Cantieri, via Cichè, via ai Fossi, piazza B. da Messina, via A. Barca, via Montalbo, via Vincenzo di Bartolo, via Spedalieri, via Marabitti, via Montalbo e via Barca.

Alle 19 dalla parrocchia Maria SS. Assunta di via Perpignano la processione partirà da via Anfuso, Fondo la Manna, via Eredia, via Ruggerone da Palermo, via Cassarino, via Gaggio, via Marineo, via Littara, via Perpignano, via E. Arculeo, via Amore, via Perpignano.

Alle 19,45 dalla parrocchia Madonna della Provvidenza partirà la processione che attraverserà piazza Generale Cascino, via Ammiraglio Rizzo, Via A. Juvara, via S. Landolina, via Don Orione, via Carlo gnocchi, via guido Jung, via ammiraglio Rizzo.

Alle 21 dalla parrocchia Maria SS. Madre della Chiesa partirà la processione che attraverserà via Aldisio, via Danimarca, via Olanda, via Lussemburgo, via Monte Mario, via Monte San Calogero, via Monti Iblei, viale Francia, piazza San Marino.

Sempre alle 21 via Crucis Animata ai Giardini della Zisa che si svolgerà in corso dei Mille, via A. Laudicina, viale G. Di Vittorio, via E. Li Puma, largo V. Balistreri, via E. Li Puma, via Cilluffo, via E. Li Puma,Viale XXVII Maggio, piazzale di Via XXVII Maggio, viale XXVII Maggio, viale XXVII maggio ­Corso dei Mille fino alla chiesa parrocchiale.

Alle 21 dalla parrocchia San Giovanni Battista si svolgerà in piazza Tommaso Natale.

Alle 21 dalla parrocchia Maria SS. Delle Grazie partirà la processione da via Conte Federico, via Giafar, via Conte Federico, via Giuseppe Galeano, via Conte Federico.

Alle 21 dalla parrocchia San Michele Arcangelo si snoderà la processione da largo San Michele Arcangelo, via Nunzio Morello, via Cesareo, via Francesco Lo Iacono, via G. di Marzo, via Nunzio Morello, via Mario Rapisardi, via. Sciuti, via Terrasanta, fino all chiesa della Resurrezione.

Alle 21 dalla parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù un'altra processione si svolgerà partendo da via F. Parlatore, via Adria, via A. Sciascia, via Furitano, via F. Parlatore, via Aurispa, via N. Bixio, via Furitano, via Armaforte, via P. da Eboli, via Vivona, via Aurispa, via Serradifalco, via Casella, via Bevignani, via Bernabei, via Serradifalco, via Pizzetti, via Malaspina, via S. Turr, via Sirtori, via S. Schiaffino, via Aurispa, via P. Merenda, via Adria, via F. Parlatore.

Alle 21 dalla parrocchia di Santa Silvia in via Tommaso Natale si svolgerà la processione dal villa de Cordova in via Tommaso Natale, via Tommaso Natale, via del Pesco, via Monreale, via Costantino, via Pietro La Placa, via Casimiro Drago, via Tommaso Natale, parrocchia Santa Silvia, via Tommaso Natale.

Alle 21 dalla parrocchia Sant’Antonio di Padova all’Arenella partirà la processione in via San Vincenzo de’ Paoli, via Guglielmo Massaia, via della Barca, via Costa, Salita della Leva, via della Leva, piazza Tonnara, via San Vincenzo de’ Paoli

Ancora alle 21 la confraternita Santa Chiara d'Assisi darà vita a una processione che si snoderà in via Crispi, via Giuseppe Maielli, via Cataldo Parisio, via Filippo de Lignamine, via Aversa, via F. Bisazza, Serradifalco, via Lavaggi, via Franchetti, via Razza, via Serradifalco, via Padovani, via F.M. Maggio, via L. di Bartolomeo, via Crociferi, via A. Vespucci, via Lancia di Brolo, via Crispi.

Alle 21,15 la confraternita Santa Rita da Cascia in via di Mensa organizzerà una processione dalla chiesa via di Mensa, piazza Don Bosco, via Sampolo, via G. Bonanno, via R. Pantaleone, via M. Roccaforte, via A. La Marmora, via A. Cirrincione, via Fuxa, via C. d’Alcamo, via S. Scrofani, via M. Roccaforte secondo tratto.

