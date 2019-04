Discoteca abusiva sequestrata a Palermo: 50 persone in altrettanti metri quadrati e musica ad alto volume

Una discoteca abusiva è stata sgomberata e sequestrata in via la Lumia a Palermo, a seguito dei controlli notturni sui locali della movida predisposti dal Comandante Gabriele Marchese.

Quando gli agenti del Caep appartenenti al nucleo di controllo delle attività produttive sono arrivati all’interno del pub hanno trovato 50 persone che ballavano in un ambiente di altrettanti metri quadrati con musica ad alto volume, oltre l’orario consentito dall’ordinanza vigente.

Il titolare che non possedeva la relazione fonometrica delle apparecchiature elettroacustiche in uso, è stato denunciato per disturbo della quiete pubblica con conseguente sequestro delle apparecchiature musicali.

Inoltre, dai controlli è emersa la mancanza dell’alcol test e il titolare insieme ad un barman, entrambi addetti alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, sono stati sanzionati perché non possedevano l’attestato di alimentarista.

Gli agenti hanno interrotto la serata danzante e lo sgombero dei locali. Nel corso delle operazioni si sono verificati momenti di tensione e turbative all’ordine pubblico.

Gli agenti sono intervenuti anche all'interno di un pub di piazza Monte di Pietà, dove è stata rilevata la mancata applicazione delle procedure HACCP , un sistema di prevenzione e controllo della sicurezza igienico sanitaria , mirato a garantire la salubrità degli alimenti e delle attrezzature destinate al contatto con le derrate alimentari.

Sono stati sanzionati perché provvedevano alla mescita delle bevande alcoliche e superalcoliche senza il previsto attestato di alimentarista due barman ed il titolare; a quest’ultimo è stata inoltre contestata la mancata pubblicazione del listini prezzi dei cocktails.

In piazza Sant'Isidoro alla Guilla, poco prima del Convitto Nazionale, hanno sorpreso un graffitaro diciassettenne mentre con due bombolette spray scriveva e disegnava sulla facciata di palazzo Marchese Sant'Isidoro Del Castillo. Identificato, è stato denunciato per danneggiamento, imbrattamento e deturpazione di immobile di interesse storico e artistico.

