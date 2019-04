Palermo, sasso contro il finestrino di un bus in zona Medaglie d'Oro: paura per l'autista

È stata scagliata una pietra contro il vetro di un bus della linea notturna della Amat 2 in via Carmelo Raiti in zona Medaglie d'Oro a Palermo. È successo questa notte intorno alle 4. Con un sasso è stato mandato in frantumi un vetro. L'autista del mezzo si è fermato. Il conducente ha allertato la polizia e gli agenti di una volant hanno constatato il danno.

Anche ieri alcuni vandali hanno danneggiato l'emettitrice che si trova al capolinea tram della stazione Notarbartolo. Per l'acquisto dei biglietti, i viaggiatori dovranno recarsi presso il nodo Amat di Notarbartolo.

© Riproduzione riservata