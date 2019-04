Finisce in un canale con l'auto insieme a 4 amici a Correggio, muore in un incidente un palermitano

Tragico incidente intorno alle 5.30 di questa mattina a Correggio, nel Reggiano: un’auto è finita in un canale e un ragazzo di 21 anni, Liborio Vetrano, di San Martino in Rio ma originario di Palermo, ha perso la vita. Altri quattro ragazzi sono feriti. La vittima viaggiava in auto con altri quattro amici (tutti residenti tra Correggio e San Martino in Rio) e si trovava seduto sul lato del passeggero. Stando alle prime ricostruzioni l'utilitaria su cui si trovavano, guidata da un coetaneo, è uscita di strada finendo dentro un torrente al rientro da una serata passata insieme.

Il giovane al volante e gli altri tre dietro sono riusciti a mettersi in salvo rompendo i finestrini dell’utilitaria. Sono poi stati trasportati negli ospedali di Reggio Emilia e Carpi, le loro condizioni non sarebbero gravi. Il 21enne di San Martino in Rio è morto invece all’interno dell’abitacolo. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco per i soccorsi, ma per lui non c'è stato nulla da fare. L’auto è stata sequestrata. La salma a disposizione della Procura per le indagini.(ANSA).

© Riproduzione riservata