Partinico, nascondeva 8,6 chili di cocaina che avrebbe fruttato 300 mila euro: arrestato

Oltre otto chili di cocaina sono stati sequestrati dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Monreale impegnati, la scorsa settimana, in un servizio perlustrativo nel territorio di Partinico.

I militari, hanno notato, in contrada San Giuseppe, un uomo, Gioacchino Guida 41enne, che, alla loro vista, tentava di disfarsi di un fusto di plastica. Insospettiti dall’atteggiamento hanno deciso di controllare e hanno trovato, all’interno del fusto, 8,6 chili di cocaina divisi in vari panetti, per un valore di circa 300 mila euro.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti di rito.

Il 41enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso la casa circondariale “Lorusso”. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la detenzione in carcere.

