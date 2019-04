Palermo, il Comune a caccia di fondi Ue per bonificare il fiume Oreto e l'Addaura

Il Comune di Palermo a caccia di altri fondi europei per riqualificare due importanti aree della città per troppo tempo deturpate: la valle del fiume Oreto e la costa dell'Addaura.

Come si legge sul Giornale di Sicilia, si tratta di due progetti - approvati mercoledì in giunta -, di poco meno di 10 milioni, che verranno presentati alla Regione nell'ambito del bando Po Feasr Sicilia 2014-2020 per ottenere il finanziamento.

Le due aree sono state peraltro classificate dal ministero come Zsc, ossia «Zone speciali di conservazione».

