Impianti di illuminazione e ventilazione sulla Messina-Catania e Messina-Palermo, lavori da lunedì

Le autostrade Messina-Catania, Messina-Palermo, Siracusa-Gela nella tratta Cassibile-Rosolini saranno interessate da lunedì 15 aprile dai via i lavori di manutenzione degli impianti elettrici, di illuminazione e di ventilazione.

Gli interventi, che dovrebbero concludersi entro il prossimo ottobre, riguardano gli impianti di illuminazione degli svincoli, dei fabbricati dei caselli, degli uffici e delle gallerie di lunghezza superiore ai 1000 metri, dei parcheggi, delle aree di sosta, dei punti luce, delle cabine e delle sotto cabine elettriche di alimentazione di tutti gli impianti.

I lavori rientrano in uno specifico Accordo Quadro definito dalla Direzione Generale dell’ente autostradale ed approvato dalla Amministrazione Consortile.

Inizialmente la manutenzione sarà riservata alla verifica di stabilità delle apparecchiature, strumentazioni, attrezzature, impianti e dispositivi collocati nella volta delle gallerie e sui corpi illuminanti dei pali esterni. Poi, seguiranno gli eventuali interventi. In parallelo saranno eseguiti quelli per assicurare la continua illuminazione delle gallerie, la erogazione dell’energia elettrica al sistema ed il ripristino continuo dei punti luce all’atto del loro spegnimento.

Le manutenzioni saranno eseguite senza interrompere la viabilità ma verranno chiuse di volta in volta le carreggiate, in entrambe le direzioni di marcia ed in corrispondenza dei diversi cantieri.

