Palermo, morto il conduttore radiotelevisivo Tobia Caltagirone: oggi avrebbe compiuto 60 anni

È morto poche ore fa, colpito da un infarto il noto conduttore radiotelevisivo e critico musicale palermitano Tobia Caltagirone. Oggi, 11 aprile, avrebbe compiuto 60 anni.

Ha avuto un malore mentre si trovava in via Pipitone Federico per un incontro di lavoro. Sul posto dopo la sua morte due auto dei carabinieri e una folla di persone. È intervenuto anche il medico legale.

Caltagirone, dal 2011 conduceva il programma radiofonico "Qui Radio In " su Radio In, ma aveva un lungo passato a Cts, emittente per cui ha prodotto diversi format televisivi: "Io vedo rosanero", condotto da Toni D'anna fino al settembre 2012 e successivamente da Lorenzo Anfuso; "Viaggiando", condotto da Ninfa Calabrese; "Red e movida" condotto da Marco Cottone e Ninfa Calabrese; "Rotocalcio" stagione 2013/14 condotto da Toni D'anna e Michele Sardo.

Ha prodotto e condotto dal 2012 per 14 puntate "La musica che gira intorno " format musicale con interviste e musica dal vivo e "La musica che gira intorno Speciale videobox " 8 puntate (con i migliori videoclip di band e cantanti siciliani) , condotte insieme a Lorenzo Anfuso.

Grande appassionato di musica, come è scritto nella sua pagina Facebook, in particolare di genere funk e pop anni '80.

© Riproduzione riservata