Conferimento rifiuti irregolare a Palermo, da gennaio 452 sanzioni

Sono 452 la sanzioni elevate da gennaio ad oggi dalla polizia Municipale nell’ambito degli 852 controlli del territorio predisposti dal Comandante Gabriele Marchese, finalizzati alla tutela del decoro e della salute pubblica.

Nei giorni scorsi sono stati controllati 25 siti e sanzionate 22 persone che conferivano i rifiuti irregolarmente.

Gli agenti del nucleo tutela e vivibilità urbana, in abiti civili e auto civetta hanno elevato 12 sanzioni da 166,67 euro per conferimento fuori orario: 5 in via Paruta, due in via Armida, una in via Ugo La Malfa, una in via dell’Autonomia Siciliana, una in viale Regione Siciliana, una in via Galletti, un’altra a Tommaso Natale.

Inoltre, proprio vicino il comando di via Dogali, il conducente di un autocarro, in via Agordat ha conferito materiale di risulta nei cassonetti dei rifiuti solidi urbani ed è stato sanzionato per un importo di 333,34 euro.

Il conducente di un veicolo, invece, in viale Regione Siciliana, è stato sanzionato per un importo di 516,67 euro perché privo di formulario per il trasporto dei rifiuti. Un uomo che portava al guinzaglio un cane in via Aurelio Drago è stato invece sanzionato per non aver raccolto le deiezioni.

Nelle zone in cui è attiva la raccolta differenziata i vigili urbani hanno elevato 6 sanzioni da 50 euro, di cui quattro per promiscuità dei rifiuti differenziabili e due per abbandono dei sacchetti per terra. Il proprietario di uno scarrabile, privo di autorizzazioni, è stato sanzionato invece per occupazione di suolo pubblico abusiva per un importo di 172 euro.

Dall’inizio dell’anno sono 852 i controlli sulla regolarità del conferimento e 452 sanzioni, di cui la maggior parte, 230, per irregolarità nel conferimento dei rifiuti differenziabili, 161 per conferimento fuori orario, il resto per abbandono di ingombranti, trasporto di rifiuti pericolosi e non, mancanza di formulario a bordo del mezzo.

