Violenza di gruppo su una minorenne disabile in un garage a Palermo, 4 ragazzi indagati: due arresti

Avrebbero abusato in un garage sotterraneo del centro di Palermo di una diciassettenne disabile. Questa l'accusa per un sedicenne, due diciassettenni e un diciottenne, indagati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. Due dei protagonisti della vicenda sono stati arrestati, gli altri due sono stati affidati a una comunità di recupero.

Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile di Palermo. Tre degli indagati hanno precedenti per reati contro il patrimonio e uno anche per lesioni personali; inoltre, due sono stati segnalati per assunzione di droga. I fatti sarebbero avvenuti ai primi di dicembre dell’anno scorso all’interno di un parcheggio sotterraneo del centro del capoluogo siciliano.

I ragazzi, all’epoca tutti minorenni, in gruppo, avrebbero approfittato delle condizioni di inferiorità psichica e fisica della ragazza. Gli investigatori hanno acquisito i filmati delle telecamere del parcheggio e i tabulati del telefono della ragazza risalendo così ai quattro indagati.

© Riproduzione riservata