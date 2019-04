Pasqua a Palermo, cambia la viabilità del Cassaro alto: strade chiuse e stop alla Ztl

Sostanziose variazioni alla viabilità cittadina in vista delle festività pasquali. Come di consueto, il transito veicolare di piazza Indipendenza, corso Calatafimi, via Vittorio Emanuele e Matteo Bonello, sarà sospeso "per consentire lo svolgimento delle celebrazioni" programmate "per venerdì 12 aprile, domenica 14, giovedì 18 e sabato 20 Aprile 2019.

Per consentire il passaggio della “Via Crucis cittadina”, dalle ore 21,00 e fino al termine della processione di venerdì 12 aprile, è prevista la chiusura al transito veicolare in corrispondenza del passaggio del corteo da via Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra la via Roma e piazza Villena, da via Matteo Bonello nel tratto compreso tra le vie Vittorio Emanuele e via dell’Incoronazione e da via del Bastione nel tratto compreso tra la via Cadorna e la via Vittorio Emanuele con obbligo di svolta a sinistra per i mezzi provenienti dalla via Cadorna. La processione prenderà il via a Piazza Verdi.

Secondo l’ordinanza n. 434 si prevede invece la sospensione della Ztl per giovedì 18 aprile e venerdì 19 aprile 2019, in occasione delle processioni del “Giovedì Santo” e del “Venerdì Santo”. Domenica 14 Aprile 2019 è stata disposta la chiusura al transito veicolare per consentire il passaggio della processione della “Domenica delle Palme" a partire dalle ore 10,30. Il corteo procederà uscendo dal Palazzo Arcivescovile e continuerà lungo via Vittorio Emanuele, via Simone da Bologna e piazza Sett’angeli con rientro in cattedrale.

Sempre per giovedì 18 aprile si prevede la chiusura al transito veicolare in occasione del passaggio della processione del “Giovedì Santo”, dalle ore 09,30 e fino al termine della processione, che sfilerà dall'ingresso principale del Palazzo Arcivescovile e "percorrerà un tratto della via per entrare in Cattedrale dal portone di bronzo, sito nella stessa via, e alle ore 12,00 sfileranno nello stesso percorso per rientrare al Palazzo Arcivescovile".

Infine, a conclusione della settimana santa, per sabato 20 aprile 2019 si prevede la chiusura al transito veicolare così da consentire il passaggio della processione per la “Grande Veglia Pasquale”, dalle ore 22,30 e fino al termine della processione, che procederà "da Palazzo Arcivescovile fino al portone di bronzo della Cattedrale, sito nella stessa via".

