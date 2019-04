Palermo, nuovo sportello Acli per i servizi di patronato a Brancaccio

È stato inaugurato dalle Acli Provinciali di Palermo e dal Circolo ACLI Padre Pino Puglisi, nei locali dell’ex mulino per il sale del Centro Aggregativo per anziani gestito dal Centro di accoglienza Padre Nostro di Brancaccio (via San Ciro, 6), uno sportello Acli aperto al pubblico per i servizi di Patronato e Caf.

“Ancora una volta le Acli-dichiara Nino Tranchina, presidente provinciale-offrono i loro servizi in un quartiere tristemente portato alla ribalta per i tragici eventi di cronaca. Un mondo altro, per continuare il percorso intrapreso dal beato Pino Puglisi, interrotto per mano mafiosa con il

suo assassinio.”

“Tutti i volontari delle Acli-dichiara Francesco Todaro, presidente Patronato Acli- sono animati dall’azione di promozione e tutela dei diritti delle persone, in mondo da rispondere con maggiore cura e prossimità ai tanti bisogni dei cittadini di Brancaccio”.

