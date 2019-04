Palermo, i due giovani morti in un incidente a Monte Pellegrino: tragedia senza responsabili

Nessuna responsabilità esterna per la morte Piero Torres e Simona Messina, 28 anni, vittime entrambi di un incidente stradale lo scorso 10 giugno. I due a bordo di una Mercedes volarono per quasi cento metri da via Monte Ercta - la strada che collega Mondello alla vetta del Monte Pellegrino - e si schiantarono ai bordi di via Margherita di Savoia. Non frenarono e non avrebbero neppure dovuto trovarsi lì perché la strada era vietata al transito per il pericolo di crolli.

Come si legge in un articolo pubblicato sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia, a firma di Sandra Figliuolo, Dopo diversi mesi di indagini, per la loro morte non sono state individuate responsabilità esterne e il gip Walter Turturici, accogliendo la richiesta del procuratore aggiunto Ennio Petrigni e del sostituto Federico Panichi, ha deciso di archiviare il fascicolo aperto a suo tempo a carico d'ignoti e con l'ipotesi di omicidio.

