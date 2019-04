Cede la ringhiera di un balcone e precipita nel vuoto, grave una donna di San Cipirello

Paura questa mattina a San Cipirello, in via Roma, dopo la rottura di un ringhiera di un balcone, con una donna che è precipitata nel vuoto, rimanendo gravemente ferita. Trasportata in elisoccorso all'ospedale Civico di Palermo in codice rosso, la prognosi è riservata e le sue condizioni sono definite serie ed è stata ricoverata in seconda rianimazione.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione locale, che indagano insieme alla polizia municipale, la donna si era affacciata al balcone quando, per cause ancora da verificare, la ringhiera del balcone si è completamente staccata. Quasi sicuramente la signora si era appoggiata ma questo non giustifica di certo un cedimento del genere. Un dramma che ha scosso tutto il centro palermitano, con il primo cittadino Vincenzo Geluso che ha chiesto notizie sulle condizioni della sfortunata donna.

