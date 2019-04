Violenza sulle donne, i carabinieri incontrano gli studenti a Palermo

L’Arma dei Carabinieri in campo nelle scuole per sensibilizzare gli studenti al delicato tema della violenza sulle donne.

Questa mattina si è tenuto un convegno nell’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone”, nel quartiere Zen di Palermo, dove i carabinieri della sezione Atti Persecutori del Reparto Analisi Criminologiche del RaCIS di Roma hanno incontrato gli studenti che hanno seguito con partecipata attenzione gli interventi, mostrando grande interesse riguardo alle tematiche affrontate.

Un Accordo fra l'Arma e il ministero delle Pari Opportunità prevede che nell’anno scolastico 2018/2019 i militari della Sezione Atti Persecutori svolgano conferenze di sensibilizzazione sui temi della violenza di genere, in ambito nazionale, presso 40 istituti scolastici primari e secondari, selezionati d’intesa con il Dipartimento per le Pari Opportunità e il Miur.

Nel corso degli incontri vengono affrontati, con modalità espositive adeguate alla età degli alunni, i temi dei pregiudizi e degli stereotipi di genere sui quali si radica la violenza, nella consapevolezza che l’attività di prevenzione, anche per i più giovani, muove dal riconoscimento tempestivo delle diverse manifestazioni di violenza e dalla consapevolezza di poter chiedere aiuto, per sé stessi o per gli altri.

