'Ndrangheta, 31 arresti in Calabria e altre regioni: blitz anche a Palermo

Un blitz della polizia di Vibo Valentia contro la 'ndrangheta ha portato questa mattina all'arresto di 31 persone.

Il blitz non riguarda soltanto il comune calabrese, ma anche altre città italiane tra cui Palermo. Le persone coinvolte nell'operazione, denominata Rimpiazzo, sono ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa; estorsione, danneggiamento e rapina, aggravati dal metodo mafioso; detenzione e porto illegale di armi ed esplosivi, lesioni pluriaggravate, intestazione fittizia di beni, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell'operazione sono stati impiegati oltre 200 poliziotti a Vibo Valentia e altri nelle province di Reggio Calabria, Palermo, Roma, Bologna, L'Aquila, Prato, Livorno, Alessandria, Brescia, Nuoro, Milano e Udine.

"Grazie alle nostre forze dell'ordine e agli inquirenti - commenta il ministro dell'Interno Matteo Salvini -. Operazioni di questo tipo mandano un segnale preciso ai clan: c'è tolleranza zero, lo Stato è più forte di voi".

