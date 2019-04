Incidente sulla Palermo-Catania, coinvolti due auto e un camion: un ferito grave e lunghe code

Incidente questa mattina sull’autostrada A19 Palermo-Catania. Tre i mezzi che sono rimasti coinvolti e che hanno provvisoriamente bloccato l'asse viario tra gli svincoli di Altavilla e Trabia, in direzione Catania.

Incidente sulla Palermo-Catania, le foto dello scontro tra due auto e un camion Il camion coinvolto nell’incidente (Foto Vincenzo Di Pietro) I soccorsi arrivati sul luogo dell’incidente (Foto Vincenzo Di Pietro) Lunghe code all’altezza dello svincolo di Trabia e Altavilla in direzione Catania (Foto Vincenzo Di Pietro) Uno dei mezzi coinvolti (Foto Vincenzo Di Pietro)

A scontrarsi due macchine ed camion, l'impatto violento ha provocato il ribaltamento su un fianco del mezzo pesante. Nell'incidente è rimasto ferito in maniera grave un uomo, il camionista. È dovuto intervenire l'elisoccorso per trasportarlo in ospedale. Le sue condizioni sono molto serie.

Feriti in maniera più lieve il figlio del camionista e un automobilista che sono stati trasportati all'ospedale di Termini Imerese

Sul posto è intervenuto personale della Polstrada e dell'Anas per ripristinare la transitabilità appena possibile. Inevitabile il traffico veicolare che a causa dell'incidente è rimasto bloccato in direzione Catania, con lunghissime code.

