Palermo, pronta la ristrutturazione dello stadio delle Palme: rimarrà chiuso in estate

In estate lo Stadio delle Palme sarà oggetto di lavori di ristrutturazione che consentiranno di ottenere l'omologazione da parte della federazione italiana di atletica leggera.

Ieri si è tenuta una riunione operativa alla presenza del vicesindaco, Fabio Giambrone, dell'assessore ai Lavori pubblici Maria Prestigiacomo, del consigliere dem Dario Chinnici e delle associazioni sportive che utilizzano la struttura.

Per consentire i lavori l'impianto, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, rimarrà chiuso durante il periodo estivo. I lavori dovrebbero durare 4 mesi.

