Viaggia con la droga in auto, 29enne palermitano bloccato sulla A/29 e arrestato

Un 29enne palermitano, Giuseppe De Lisi, del quartiere Zisa è stato arrestato dalla polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio.

I poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Palermo, sospettando che l'uomo potesse trasportare droga per approvvigionare la provincia palermitana, lo hanno intercettato allo svincolo autostradale della A/29 di Partinico e sottoposto ad un controllo.

L’uomo, che viaggiava a bordo di una Toyota Aygo, è stato trovato in possesso di 100 grammi di cocaina divisi in due involucri custoditi sotto la leva del cambio e da una successiva perquisizione effettuata presso la sua abitazione, i poliziotti hanno trovato e sequestrato, all’interno di un sacco in tela posto su un terrazzino attiguo e nella sua disponibilità, 800 grammi di hashish ed un involucro con ulteriori 5 grammi di cocaina oltre ad un bilancino di precisione.

Al 29enne sono stati sequestrati anche due telefoni cellulari e la somma di oltre mille euro in contanti, provento dell’attività illecita.

L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici per ulteriori accertamenti e successivamente condotto presso il carcere “Lorusso” di Pagliarelli.

