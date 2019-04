Autorimesse abusive a Palermo, scattano due sequestri

Due autorimesse abusive sono state sequestrate dalla polizia municipale. I sigilli sono stati posti nei locali in via Anfuso, zona Perpignano ed in via Argenteria Vecchia, alla Vucciria.

Gli agenti del Nopa il nucleo operativo di protezione ambientale, nel primo caso hanno riscontrato un’autorimessa adibita al parcheggio di autovetture e motocicli senza che il gestore, un cinquantunenne, avesse le autorizzazioni necessarie.

L’attività è stata chiusa e sono stati apposti i sigilli, dopo avere liberato i locali dai veicoli custoditi all’interno.

Il secondo intervento è avvenuto in via Argenteria Vecchia, in collaborazione con i Carabinieri del Comando Stazione Palermo Brancaccio.

All'interno dell'autorimessa c'erano otto veicoli; anche in questo caso, il gestore 24enne non aveva l'autorizzazione. Inevitabile lo sgombero dei locali ed il sequestro dell’attività.

