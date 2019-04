A Capaci vietato far volare i palloncini: l'ordinanza che difende la fauna marina

Far volare i palloncini danneggia fauna marina e ambiente. Per evitare ciò, il sindaco di Capaci Pietro Puccio ha emanato un'ordinanza che ne vieta il lancio ma ha bandito anche il lancio di nastri colorati. Un provvedimento che non farà sorridere i bambini ma che comunque piace agli ecologisti.

Studi internazionali hanno rilevato infatti che i frammenti di palloncini di gomma o plastica e i nastri colorati che li trattengono sono uno dei rifiuti più diffusi nei mari, rimanendo nell'ambiente per molto tempo.

L’articolo nell’edizione di oggi del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE