Il Giro di Sicilia giovedì a Palermo, Ztl sospesa: tutte le strade chiuse

Giovedì 4 aprile il "Giro di Sicilia" farà tappa a Palermo. Per il passaggio della famosa gara ciclistica, scatteranno diversi divieti e strade chiuse dal Foro Italico a via Messina Marine. Stop per un giorno anche alla Ztl.

Nello specifico, disposta la chiusura alle auto del Foro Italico a partire dalle 6. Gli automobilisti che ogni mattina percorrono il Foro Italico giovedì dovranno cambiare percorso e procedere per via Roma (dove appunto è sospesa la Ztl), oppure a monte prendendo l’asse Terrasanta/Cusmano.

Lo stop alle auto in via Messina Marine invece scatterà dalle 14. In questo caso, in alternativa, si dovrà deviare per l’asse via Sperone/corso dei Mille oppure via Messina Montagne.

Durante la chiusura degli assi Foro Italico-via Messina Marine, i mezzi sbarcati al porto saranno convogliati in un percorso obbligato in direzione via Montepellegrino, per poi passare per via Imperatore Federico, viale del Fante, via De Gasperi, via Ausonia, via Belgio, viale Regione Siciliana.

I mezzi provenienti da Catania che, al contrario, sono diretti all’imbarco, per entrare al porto dovranno seguire il seguente percorso: una volta usciti dall’autostrada A19, proseguire per viale Regione Siciliana fino al cavalcavia di via Belgio, poi girare per viale Strasburgo, via A. De Gasperi, via A. Cassarà, viale del Fante, piazza Leoni, via Imp. Federico; via A. Sadat; piazza G.le Cascino; via Montepellegrino; piazza A. Caponnetto; Piano dell’Ucciardone; piazza della Pace; via F. Crispi; piazza XIII Vittime; via F.sco Crispi.

La polizia municipale invita i cittadini a limitare l'uso dell'auto privata e a optare per i mezzi pubblici.

Ecco, nel dettaglio, l'elenco delle strade chiuse.

Stop alle auto dalle 6 alle 21 dell'asse Foro Italico: Foro Umberto I (intero tratto compreso le corsie laterali); via Cala (tratto dalla via porto Salvo esclusa al Foro Umberto I); piazzetta S. Spirito (intera piazza); Salita Mura Delle Cattive (intero tratto); via G. Romano (tratto compreso tra il Foro Umberto I e Porta dei Greci); via Lincoln (tratto compreso tra il Foro Umberto I e Corso dei Mille; è consentita la svolta a sx per i veicoli provenienti da via Archirafi); piazza V. Tumminello (intera Piazza); via Tiro a Segno (intero tratto); via Ponte Di Mare (intero tratto e compreso corsia laterale in prossimità di piazza V. Tumminello); via Messina Marine (tratto dal Foro Italico fino a via Salvatore Cappello; la circolazione nel restante tratto di via Messina Marine con direzione Foro Italico sarà deviata su via S. Cappello); via Vittorio Emanuele (tratto compreso tra il Foro Umberto I e via Porto Salvo); via Butera (tratto compreso tra la piazzetta Santo Spirito e la piazzetta A. Pasqualino; nel rimanente tratto della via Butera si istituisce il doppio senso alternato.

Il sottovia di via Francesco Crispi sarà chiuso in direzione Cala, così pure sempre in direzione Cala sarà inibita la circolazione in piazza XIII Vittime e in via Porto Salvo/via Vittorio Emanuele.

Dalle 14 alle 21 chiusa alle auto via Messina Marine, da via Salvatore Cappello fino al confine con il Comune di Villabate. Per l'occasione l'accesso all’Ospedale Buccheri La Ferla avverrà dall’ingresso ubicato in via Giovanni Corrao.

