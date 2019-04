Omicidio di Pagliarelli a Palermo, convalidato il fermo del gestore della pizzeria: tace davanti al Gip

Il gip Filippo Serio ha convalidato il fermo di Pietro Seggio, il gestore della pizzeria Antico Borgo, accusato di aver ucciso Francesco Manzella la notte del 17 marzo con un colpo di pistola a due passi dal carcere Pagliarelli di Palermo.

Seggio oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere, nel corso dell'interrogatorio di convalida del fermo. "Seggio - spiega l'avvocato Giovanni Castronovo - non ha risposto alle domande del giudice anche per le condizioni di salute precarie che non lo rendono lucido e sereno per poter rispondere alle domande sia del gip che dei pm". I sostituti Giulia Beux e Giovanni Antoci avevano chiesto la convalida del fermo e l'applicazione della custodia cautelare in carcere sulla base delle intercettazioni registrate nella sala d'attesa della Squadra mobile e dalle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti dagli agenti.

L'avvocato Castronovo invece aveva chiesto di non convalidare il fermo per assenza della flagranza o quasi flagranza, di non applicare alcuna misura cautelare o, in subordine, quella degli arresti domiciliari anche con il braccialetto elettronico, in considerazione delle ragioni di salute precarie del suo cliente.

Le indagini condotte dalla squadra mobile e coordinate dalla procura di Palermo hanno portato in carcere quello che è ritenuto l’autore dell’omicidio del pusher, con il quale aveva un debito di 700 euro per le dosi di cocaina vendute nelle ultime settimane.

«La prima impressione che ho ricavato dalla lettura delle indagini, è che gli elementi investigativi acquisiti possono al più essere ritenuti mere ipotesi - afferma l’avvocato Giovanni Castronovo -. Ciò che è davvero inconsistente è il movente dell’omicidio: tenuto conto che la famiglia Seggio è benestante, che con la vittima aveva rapporti d’amicizia, ritenere che un debito di 700 euro possa giustificare un omicidio, mi pare un fatto davvero privo di logica. Dopo aver letto con attenzione gli atti, avanzerò istanza al Riesame».

