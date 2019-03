Il pellegrinaggio di Biagio Conte: a piedi anche in Marocco

Missione compiuta per Biagio Conte: è arrivato in Marocco a piedi. Si è imbarcato ad Algeciras e, in traghetto, ha attraversato lo Stretto di Gibilterra e raggiunto il Paese in cui oggi e domani sarà presente papa Francesco, in occasione degli ottocento anni dell'incontro di San Francesco d'Assisi con il sultano a Damietta.

Biagio Conte, così come riporta Alessandra Turrisi in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, arrivato a Tangeri, è stato accolto dalla comunità dei frati minori francescani, rivolgendo il suo pensiero e un ringraziamento proprio al Santo Padre che ha ricevuto a Roma due migranti ospiti della missione.

