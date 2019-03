Tre incidenti in autostrada: traffico impazzito, code e disagi per arrivare a Palermo

Tre incidenti, due sull'A29 e uno sull'A19, hanno letteralmente mandato in tilt il traffico verso Palermo. Disagi sulla Palermo-Mazara del Vallo per un incidente avvenuto intorno alle 7, al chilometro 2, in direzione del capoluogo siciliano, nella galleria Sferracavallo. Coinvolte ben sei vetture, nessuno per fortuna è rimasto ferito. Sono intervenute delle ambulanze ma non è stato necessario per nessuno degli autisti il ricovero in ospedale.

Code chilometriche sull'A29, con le auto costrette a procedere a passo d'uomo, file di almeno cinque chilometri. I mezzi coinvolti nell'incidente sono stati rimossi. Intervenuti gli uomini della polizia stradale di Palermo e quelli dell'Anas, la società che gestisce l'autostrada. Sempre sulla Palermo-Mazara del Vallo, incidente nei pressi dello svincolo di Mondello, con un ferito. Problemi anche sulla Palermo-Catania, poco dopo Villabate, per un sinistro autonomo: un ferito lieve.

