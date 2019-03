Arrestato un corriere della droga sulla Palermo-Messina: coca e eroina in auto per 400 mila euro

Ancora un arresto per droga a Palermo. Un uomo, Francesco Patuano, 41 anni, è stato trovato in possesso di un chilo e 200 grammi di cocaina e 820 grammi di eroina. Il palermitano è stato bloccato nei pressi del casello autostradale a Buonfornello a bordo di una Volkswagen Golf, dove sono stati trovati i due chili di droga. L’auto è stata sequestrata e Patuano portato in carcere al Pagliarelli

L’arresto è maturato nell’ambito dei rafforzati servizi di controllo predisposti dal Questore di Palermo per la prevenzione ed il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, con lo scopo di monitorare le principali arterie cittadine nonché gli assi viari autostradali piu’ importanti.

In tale contesto, i poliziotti della Squadra Mobile hanno sottoposto ad un controllo, presso il casello autostradale di Buonfornello, il conducente di un’autovettura Volkswagen Golf che procedeva in direzione Palermo.

L’uomo all’atto del controllo ha manifestato un tale stato di agitazione e di insofferenza, tanto da insospettire gli agenti che, pertanto, hanno deciso di approfondire il controllo, al suo veicolo in particolare, ritenendo plausibile che vi nascondesse qualcosa.

La perquisizione effettuata al suo veicolo ha così permesso di rinvenire all’interno del vano motore, nel vano del filtro dell’aria condizionata una considerevole quantità di sostanza stupefacente, in particolare: un panetto del peso di circa 820 grammi di eroina e oltre un chilo di cocaina, per un valore totale di circa 400.000 euro.

