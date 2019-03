Dosi di hashish pronte per essere spacciate, arrestato un pregiudicato a Palermo

La Polizia di Stato, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, ha arrestato Nicola Piazza, pregiudicato palermitano di anni 38, trovato in possesso di numerosi dosi di hashish.

A procedere all’arresto gli agenti del commissariato “Oreto-Stazione”. Gli agenti, in via Luigi Manfredi hanno notato l'uomo lungo un marciapiede. Questi, accortosi della presenza dei poliziotti ha cercato di allontanarsi frettolosamente e darsi alla fuga; ne è scaturito un inseguimento a piedi per le vie del quartiere, durante il quale l’uomo ha tentato di disfarsi di un involucro trasparente.

La sua fuga è durata pochi attimi; gli agenti lo hanno infatti raggiunto e bloccato e hanno recuperato l’involucro trasparente che aveva gettato via, rinvenendo al suo interno 9 cubetti di hashish. Piazza è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso la Questura per gli adempimenti di rito.

