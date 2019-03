Sindaco salva la vita a un uomo in arresto cardiaco: tragedia scampata a San Cipirello

Tragedia scampata a San Cipirello, dove il sindaco Vincenzo Geluso, nel corso di una partita di calcio giovanile, ha salvato un uomo colpito da infarto praticandogli un massaggio cardiaco.

L'intervento immediato del primo cittadino ha evitato il peggio. Il malore è avvenuto durante la partita di terza categoria tra la Valle Jato Calcio e la Belice. Ad avere il malore il massaggiatore di una delle squadre in campo, che nel corso della partita si è accasciato a terra, probabilmente per un arresto cardiaco.

Repentina l'azione salva-vita di Geluso che ha fatto un massaggio cardiaco di circa 20 minuti in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118. Una volta giunti i soccorsi, l'uomo è stato trasferito in elisoccorso in ospedale a Palermo.

