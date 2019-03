Studente travolto e ucciso in via Basile a Palermo, automobilista condannata

È stata condannata a due anni e quattro mesi per omicidio colposo l'automobilista, Silvia Romano, che travolse e uccise Claudio Buccola, studente universitario di 20 anni, investito la sera del 7 maggio 2012, mentre era sulla sua moto, in via Ernesto Basile. La notizia è riportata in un articolo di Sandra Figliuolo sul Giornale di Sicilia.

Un impatto violentissimo, avvenuto all'altezza del bar Massaro, che scaraventò il giovane a trenta metri di distanza senza lasciargli scampo. La donna che guidava la macchina non si sarebbe neppure fermata a soccorrerlo. Oggi è stata condannata per omicidio colposo, dato che all'epoca non esisteva ancora il reato di omicidio stradale. Le sono state concesse le attenuanti generiche, ma le è stata sospesa la patente. Inoltre, dovrà risarcire, versando una provvisionale di ventimila euro a ciascuna delle tre parti civili, i genitori e la sorella della vittima.

Tutti i dettagli sul Giornale di Sicilia in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE