Lavori quasi finiti al velodromo di Palermo, si riapre a giugno

Lavori quasi finiti e poi, finalmente, il velodromo Paolo Borsellino di Palermo dovrebbe riaprire i battenti. E c'è anche una data: metà giugno. Si legge sul Giornale di Sicilia in un articolo di Giancarlo Macaluso.

Così dopo sei anni di chiusura, con tantissime polemiche per la mancanza di spazi adeguati per gli eventi, la struttura sportiva tornerà operativa e magari anche concerti e grandi eventi. Tra questi, le manifestazioni sportive: aprirà il campo di rugby e la pista di bici ad anello, per la quale però occorrerà aspettare sino a fine luglio.

Da giugno si riparte comunque a cantiere aperto: saranno fruibili la tribuna centrale e la zona centrale del prato. Mentre per la tribuna coperta bisognerà aspettare almeno un altro anno.

Tutti i dettagli sul Giornale di Sicilia in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE