Inaugurato a Palermo un centro contro la violenza sulle donne

E’ stato inaugurato, oggi, a Palermo, un nuovo sportello di ascolto antiviolenza, nell’ambito del progetto "Amorù"- Rete antiviolenza di Palermo - Troppo amore uccide, promosso dall’organizzazione umanitaria internazionale Life and Life (LaL), ente capofila e sostenuto dalla Fondazione con il Sud.

Lo sportello di ascolto, che si avvale di una equipe di professionisti specializzati e che si trova nelle sede di "Life and life" (bene confiscato alla mafia in via Serraglio Vecchio 28) partirà martedì e sarà attivo nei seguenti giorni e orari: martedi, giovedi e venerdi dalle 15,30 alle 19,30 e mercoledi dalle 10,30 alle 14,30 (Telefono no 091 2714100-3518105724).

Il progetto, unico in Sicilia, tra i nove selezionati nel Sud Italia, è stato presentato dai partner della Rete antiviolenza e dagli operatori dello sportello che seguiranno le donne in questo difficile percorso della loro vita. Del progetto, fa parte una casa di accoglienza, ad indirizzo segreto, pronta ad accogliere le donne vittime della violenza e i loro eventuali figli. Lo sportello di Palermo è il terzo che si attiva, dopo quelli di Altavilla Milicia e Villabate.

Per favorire l'autonomia, il progetto prevede che nasceranno una cooperativa sociale e una piattaforma di e-commerce per la vendita di prodotti agricoli frutto del lavoro negli orti sociali che le donne gestiranno attraverso attività di green e pet-therapy.

Saranno, inoltre, realizzate attività di sensibilizzazione nei comuni e nelle scuole dei territori di riferimento, dove promuovere percorsi di educazione all’affettività come antidoto a ogni forma di discriminazione e superamento degli stereotipi di genere.

L’evento si inserisce, inoltre, nel percorso formativo attivato nell’ambito del progetto che, da venerdì 22 a domenica 24 marzo, proporrà la seconda sessione del corso di formazione - gestito dalla cooperativa «Sambaia» - al quale stanno partecipando 40 operatori che andranno a operare negli sportelli, insieme a una parte di iscritti interessata ad approfondire le tematiche proposte.

© Riproduzione riservata