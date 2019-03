Rifiuti, prorogato al 3 maggio l'utilizzo della sesta vasca di Bellolampo a Palermo

Il Sindaco Leoluca Orlando ha firmato su proposta del Dirigente del Servizio Ambiente, condivisa dall'Assessore al ramo, Giusto Catania, un'ordinanza che proroga l’autorizzazione per il conferimento dei rifiuti trattati provenienti dalla Città di Palermo presso la VI vasca della discarica di Bellolampo “per ulteriori 44 giorni, fino al 03.05.2019, nelle more della realizzazione funzionale dell’argine a valle per il contenimento dei rifiuti”.

"L’area della VI vasca ove abbancare i rifiuti -si legge nella O.S. n.26 del 21/03/2019 - è individuata nella Planimetria allegata al presente dispositivo, di cui fa parte integrante".

L'ordinanza e la planimetria sono stati pubblicati stamani sul sito istituzionale del Comune di Palermo.

