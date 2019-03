Palermo, lo spaccio di droga dietro l'omicidio nel quartiere Pagliarelli: interrogati i familiari della vittima

La droga e in particolare contrasti legati allo spaccio potrebbero essere il movente dell'omicidio della scorsa notte nel quartiere Pagliarelli di Palermo. La vittima è Francesco Manzella, pregiudicato palermitano assassinato con un colpo di arma da fuoco alla testa.

Una esecuzione vera e propria che fa pensare a un killer esperto. La vittima, 34 anni, stava per scendere dalla sua auto, probabilmente aveva un appuntamento, quando è stato colpito. Il corpo era ancora in macchina all'arrivo della polizia.

E' il terzo omicidio in pochi giorni a Palermo. La settimana scorsa due persone, padre e figlio, sono state uccise allo Zen: il killer si è poi costituito. Una recrudescenza violenta che preoccupa gli investigatori.

Manzella aveva precedenti per furto e rapine, ma la sua morte sarebbe stata decisa nel mondo dello spaccio. Il pregiudicato potrebbe essersi messo a vendere cocaina in proprio, sottraendosi al controllo del grosso giro. Una sorta di "cane sciolto", dunque, che avrebbe pagato con la vita la sua "intraprendenza".

Omicidio a Palermo, la vittima uccisa in auto: le foto dopo l'agguato Omicidio a Palermo nei pressi del carcere Pagliarelli. La vittima è Francesco Manzella, pregiudicato di 34 anni - Foto di Marcella Chirchio Il luogo in cui Francesco Manzella, 34 anni, è stato trovato morto, ucciso da un colpo di pistola Ad avvertire le forze dell’ordine i residenti della zona che hanno sentito gli spari L’agguato è avvenuto in via Gaetano Costa, nei pressi del carcere Pagliarelli Il corpo del 34enne, pregiudicato, è stato ritrovato in una Polo Volkswagen L’auto dove è stato trovato il corpo di Manzella - Foto di Marcella Chirchio Foto di Marcella Chirchio L’uomo è stato ritrovato con una gamba fuori dall’auto, probabilmente stava tentando di fuggire dal suo assassino - Foto di Marcella Chirchio L’uomo è stato ritrovato con una gamba fuori dall’auto, probabilmente stava tentando di fuggire dal suo assassino Sul posto la Polizia Scientifica Francesco Manzella aveva dei precedenti penali per reati contro il patrimonio, furti e rapine in villa Gli uomini della Scientifica effettuano i rilievi Via Gaetano Costa è una stradina che costeggia la strada statale Palermo-Sciacca Foto di Marcella Chirchio

A parlare dell'attività di spaccio dell'uomo sono stati i familiari, sentiti per ore dagli inquirenti. In famiglia più volte Manzella avrebbe avuto scontri proprio per la scelta di dedicarsi alla vendita della droga. Gli inquirenti - l'inchiesta è coordinata dall'aggiunto Ennio Petrigni - hanno acquisito i tabulati del cellulare di Manzella e stanno visionando le videocamere della zona per capire se il killer si sia allontanato in auto.

A dare l'allarme è stata una donna che ha sentito lo sparo e una macchina che scappa e velocemente dalla zona.

