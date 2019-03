Palermo, al Santa Chiara i funerali del pedone travolto e ucciso in via Roma

Si svolgeranno mercoledì, 20 marzo alle 21, al Santa Chiara i funerali di Muhit Chowdhury, il pedone travolto e ucciso sabato sera da un'auto in via Roma a Palermo.

In memoria del bengalese si svolgerà un rito funebre interculturale all'interno del chiostro del Centro salesiano dell'Albergheria. La moglie, i due figli e la comunità bengalese potranno dare l'ultimo saluto al loro caro.

Il cinquantacinquenne è stato travolto da una Smart bianca guidata da un ventunenne, rintracciato dopo essere fuggito senza prestare soccorso all'uomo. Determinante è stata la collaborazione di alcuni testimoni oculari dell'incidente che erano riusciti a prendere il numero di targa dell'auto.

Il ragazzo è stato interrogato davanti al magistrato e ha ammesso di avere investito l'uomo e di essere scappato per paura. Per il momento il giovane si trova agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.

