Incidente a Palermo, individuato il pirata della strada che ha travolto e ucciso il pedone in via Roma

E' stato individuato nella notte il pirata della strada che ieri sera ha travolto e ucciso un pedone in via Roma, a Palermo. Si tratterebbe di un un ventenne, F.M, che alla guida di una Smart ha colpito in pieno C.M, di 50 anni, del Bangladesh e si è poi dato alla fuga, con il vetro della vettura in frantumi. Il pedone è stato investito mentre stava attraversando la strada di fronte a piazza San Domenico.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno tentato di rianimare l'uomo ormai riverso senza vita sull'asfalto. In via Roma anche una pattuglia degli agenti dell’infortunistica stradale della polizia municipale per effettuare i rilievi.

Alcuni testimoni erano riusciti a prendere il numero di targa della Smart e a comunicarla alla polizia municipale, che si è messa alla ricerca della Smart e del pirata della strada.

Intorno all'1,30 l'auto è stata trovata in vicolo delle Api, una traversa di via dei Candelai. Il ragazzo è stato portato nelle camere di sicurezza del comando della polizia municipale in stato di fermo.

Tragico sabato sera a Palermo, le foto dell'incidente mortale in via Roma L’incidente all’altezza della Rinascente Un uomo travolto e ucciso in via Roma La Smart che lo ha investito si è data alla fuga L’incidente a pochi metri dalla Rinascente Nulla da fare per l’uomo investito Agenti della polizia municipale intervenuti per i rilievi Partita la caccia all’uomo Inutili i soccorsi La Smart ha centrato in pieno il pedone Qualcuno avrebbe preso il numero di targa dell’auto pirata

Intanto sul posto si era recato anche il medico legale ha effettuato un primo esame autoptico sul corpo della vittima. Indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

