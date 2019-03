Acqua torbida a Bagheria, il Comune: "Non bevetela"

A Bagheria l'acqua che esce dai rubinetti non è potabile, almeno per il momento. Dopo le lamentele dei cittadini che segnalavano acque torbide, il sindaco ha emesso un'ordinanza con la quale vieta alla popolazione di berla e invita a utilizzarla soltanto per fini igienici.

"Non c’è rischio per la salute pubblica per l’acqua distribuita in rete: il divieto riguarda soltanto la possibilità di berla. Sono queste le prescrizioni relative alla temporanea non potabilità dell’acqua", precisa una nuova .

"Dagli ultimi controlli dell’Asp - si legge nell'ordinanza - l’acqua risulta di buona qualità e non inquinata ma necessitano controlli da parte del Comune quindi precauzionalmente si rende necessario prescrivere l’utilizzo igienico sanitario dell’acqua e vietare che si beva a meno che non si disponga di un depuratore domestico".

La non potabilità è comunque temporanea in attesa dei controlli e delle analisi necessarie, già in corso da parte degli uffici comunali.

