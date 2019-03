Scommesse abusive in un bar a Bagheria: sanzioni per oltre 20mila euro

Scommesse abusive in un bar di Bagheria in via Città di Palermo. Gli agenti e i militari hanno trovato nel bar scommettitori, tra questi anche minorenni. Le irregolarità accertate sono sia di natura amministrativa che penale. All’interno del bar si è infatti registrata la presenza di slot. Nel bar si raccoglievano scommesse per un noto bookmaker straniero.

Sono state sequestrate 24 ricevute di giocate effettuate e sono state notificate sanzioni per un ammontare superiore ai ventimila euro per l’assenza di licenza per la raccolta scommesse.

