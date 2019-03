Palermo, sequestrati 160 cardellini in piazza Marina: denunciati venditori e acquirenti

Sono stati sequestrati 160 cardellini, verzellini e merli sui banchetti e nascosti tra i vicoli del mercato di piazza Marina domenica scorsa dai carabinieri forestali del nucleo cites di Palermo, coadiuvati dai militari cites di Punta Raisi e della stazione carabinieri di Piazza Marina.

Si tratta di esemplari che fanno parte di specie protette dalla Convenzione Internazionale di Berna del 1979.

I piccoli sono stati trovati all’interno di sedici gabbie anguste, in condizioni di grave sofferenza tali da impedire loro non solo di volare ma anche di muoversi all’interno. Gli esemplari sono stati sottoposti a visita medico veterinaria dal personale di turno del dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Asp di Palermo. Gli esemplari sono stati reintrodotti in natura.

L’intervento ha colpito anche gli acquirenti che sono stati anch’essi denunciati per ricettazione, perché hanno acquistato beni provento di furto aggravato ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato.

